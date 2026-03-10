Samp multata, Manfredi e Fredberg deferiti: il club valuta il ricorso in appello

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato Angelo Gregucci e Salvatore Foti, rispettivamente ex tecnico e allenatore in seconda della Sampdoria, con 10 giornate di squalifica ciascuno, mentre la Sampdoria è stata sanzionata con un’ammenda di 5.000 euro e con 2 mesi di inibizione ciascuno il presidente della società, Matteo Manfredi, e il director e CEO dell’Area Football del club, Jesper Fredberg.



Il club blucerchiato, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha comunicato che valuterà di ricorrere in appello. Di seguito la nota del club:

"L’U.C. Sampdoria prende atto del dispositivo 0160/TFNSD-2025-2026 assunto in data odierna dal Tribunale Federale Nazionale, nei confronti del quale esprime il massimo rispetto per il ruolo istituzionale svolto e per l’autonomia delle valutazioni adottate.

Nel contempo il club ribadisce la piena correttezza e la buona fede del proprio operato, da sempre improntato al rispetto delle norme e dei principi che regolano l’ordinamento sportivo.

L’U.C. Sampdoria valuterà, insieme con i propri consulenti legali, la possibilità di proporre appello una volta avuto modo di esaminare le motivazioni della decisione".