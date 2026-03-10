Clamoroso a Newcastle: Barnes illude, Yamal regala l'1-1 al Barcellona allo scadere

Una partita in apnea al St James' Park per un Barcellona irriconoscibile. Nell'andata degli ottavi di Champions League, i catalani sono parsi troppo molli nella prima frazione di gara, preda delle fiammate di un Newcastle arrembante. I Magpies hanno seminato il panico nell'area di Joan Garcia, anche se la retroguardia blaugrana con una gara monumentale di Araujo, Cubarsi ed Eric Garcia è riuscita ad arginare l'intensità inglese.

Il fortino del Barça però ha cominciato a destare le prime crepe con la rete annullata a Joelinton in fuorigioco su azione grandiosa di Tonali e compagni, ma è stato al minuto 86 che il Newcastle ha trovato la rete del vantaggio. Jacob Murphy ha pennellato un cross splendido in area e Harvey Barnes, arrivato perfettamente a rimorchio, ha colpito al volo per punire Joan García 1-0.

Era ormai tutto fatto per la vittoria dei Magpies, ma un intervento falloso in piena area dell'ex Milan Thiaw su Dani Olmo è costato il rigore dell'1-1 trasformato con assoluta freddezza e precisione da Lamine Yamal. Spiazzato Ramsdale, mani nei capelli per Howe e tutta la panchina del Newcastle in balia di un finale amaro per il pareggio strappato dal Barcellona negli ultimi secondi del recupero finale (96'). Gol pesantissimo che agevola così i ragazzi di Flick nel match di ritorno al Camp Nou in ottica pass per i quarti di Champions League.