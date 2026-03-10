Monza, Hernani rischia di saltare il match con il Palermo: non si è allenato con il gruppo
Il Monza deve archiviare la sconfitta per 4-2 subita al Picco contro lo Spezia e concentrarsi sul prossimo impegno di campionato contro il Palermo, uno scontro diretto importante per la classifica. Tuttavia, mister Bianco potrebbe dover fare i conti con un’assenza pesante. Come riporta monza-news.it, Hernani – uno dei giocatori più in forma nelle ultime settimane – non ha lavorato con il resto del gruppo alla ripresa degli allenamenti. Le sue condizioni sono ora sotto osservazione e verranno valutate nei prossimi giorni. La sua eventuale assenza rappresenterebbe un problema significativo per l’assetto della squadra.
