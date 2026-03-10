Atalanta, De Roon: "Pubblico speciale, ci ha visto in difficoltà. Sconfitta che deve unire"

Il centrocampista dell’Atalanta Marten De Roon ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match contro il Bayern Monaco perso 1-6 e valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Il tributo del pubblico?

"Molto speciale, ci hanno visto in grande difficoltà contro una squadra fortissima e dal primo minuto ci hanno supportato. Un pubblico che ho conisciuto 10 anni fa e questo affetto dà tanto a noi".

Come si spiega una serata del genere?

"Non si spiega, loro troppo forti. Difficile trovare le parole. Possi dire che non abbiamo mollato fino alla fine".

Avete mollato dopo il primo gol?

"Ci siamo aperti troppo, in mezzo abbiamo provato a pressare e invece devi abbassarti e sperare in contropiede".

Atteggiamento troppo spregiudicato?

"Abbiamo provato, in casa devi provare. Meglio perdere così ogni tanto, abbiamo provato e abbiamo perso"

Che segnale lascia?

"Impariamo tanto da loro. Questo deve unire una squadra come noi, dobbiamo uscire più forti".