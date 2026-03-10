Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: De Luca toprna sulla panchina del Picerno
Altro giro, altra corsa, altro esonero in Serie C. Con il turno infrasettimanale che ha pesantemente colpito il Girone B, che ha visto quest'oggi ben due esoneri: nella mattinata di venerdì è arrivata la notizia di un nuovo avvicendamento in quel di Pontedera, con mister Piero Braglia che ha preso il posto dell'esonerato Simone Banchieri, mentre il Ravenna - nonostante il secondo posto in classifica - ha esonerato Marco Marchioni e annunciato l'arrivo di Andrea Mandorlini. Dopo i cambi di Sambenedettese, Foggia e infine Salernitana cambia un'altra panchina nel Girone C: si tratta di quella di Valerio Bertotto a Picerno, al suo posto è tornato Claudio De Luca.
Questo il punto della situazione:
GIRONE A
Albinoleffe: Giovanni LOPEZ (confermato)
Alcione: Giovanni CUSATIS (confermato)
Arzignano Valchiampo: Giuseppe BIANCHINI (confermato) -> esonerato il 04/11 -> dal 04/11 Daniele DI DONATO
Cittadella: Manuel IORI (nuovo)
Dolomiti Bellunesi: Nicola ZANINI (confermato) -> esonerato il 06/10 -> dal 7/10 Andrea BONATTI
Giana Erminio: Vinicio ESPINAL (nuovo)
Inter U23: Stefano VECCHI (nuovo)
Lecco: Federico VALENTE (confermato)
Lumezzane: Massimo PACI (confermato) -> esonerato il 16/09 -> dal 16/09 Emanuele TROISE
Novara: Andrea ZANCHETTA (nuovo) -> esonerato il 23/12 -> dal 29/12 Andrea DOSSENA
Ospitaletto: Andrea QUARESMINI (confermato)
Pergolettese: Giacomo CURIONI (confermato) -> esonerato il 22/11 -> dal 24/11 Mario TACCHINARDI
Pro Patria: Leandro GRECO (nuovo) -> esonerato il 9/12 -> dall'11/12 Francesco BOLZONI
Pro Vercelli: Michele SANTONI (nuovo)
Renate: Luciano FOSCHI (confermato)
Trento: Luca TABBIANI (confermato)
Triestina: Giuseppe MARINO (nuovo) -> esonerato il 24/10 -> dal 24/10 Attilio TESSER -> esonerato il 21/01 -> dal 21/01 Giuseppe MARINO
Union Brescia: Aimo DIANA (confermato) -> esonerato l'8/12 -> dall'11/12 Eugenio CORINI
Vicenza: Fabio GALLO (nuovo)
Virtus Verona: Gigi FRESCO (confermato)
GIRONE B
Arezzo: Cristian BUCCHI (confermato)
Ascoli: Francesco TOMEI (nuovo)
Bra: Fabio NISTICO' (confermato)
Campobasso: Luciano ZAURI (nuovo)
Carpi: Stefano CASSANI (nuovo)
Forlì: Alessandro MIRAMARI (confermato)
Gubbio: DOMENICO DI CARLO (nuovo)
Guidonia Montecelio: Ciro GINESTRA (confermato)
Juventus Next Gen: Massimo BRAMBILLA (confermato)
Livorno: Alessandro FORMISANO (nuovo) -> esonerato l'11/11 -> dal 12/11 Roberto VENTURATO
Perugia: Vincenzo CANGELOSI (confermato) -> esonerato il 21/09 -> dal 21/09 Piero BRAGLIA -> dimessosi il 22/10 -> dal 22/10 Giovanni TEDESCO
Pianese: Alessandro BIRINDELLI (nuovo)
Pineto: Ivan TISCI (confermato)
Pontedera: Leonardo MENICHINI (confermato) -> esonerato il 02/12 -> dal 03/12 Simone BANCHIERI -> esonerato il 13/02 -> dal 13/02 Piero BRAGLIA
Ravenna: Marco MARCHIONNI (confermato) -> esonerato il 13/02 -> dal 13/02 Andrea Mandorlini
Sambenedettese: Ottavio PALLADINI (confermato) -> esonerato il 28/11 -> dal 01/12 Filippo D'ALESIO -> esonerato il 09/02 -> dal 09/02 Marco MANCINELLI -> esonerato il 17/02 -> dal 17/02 Roberto BOSCAGLIA
Ternana: Fabio LIVERANI (confermato)
Torres: Michele PAZIENZA (nuovo) -> esonerato il 02/11 -> dal 02/11 Marco SANNA (ad interim) -> dal 10/11 Alfonso GRECO
Vis Pesaro: Roberto STELLONE (confermato)
GIRONE C
Atalanta U23: Salvatore BOCCHETTI (nuovo)
Audace Cerignola: Vincenzo MAIURI (nuovo)
Benevento: Gaetano AUTERI (confermato) -> esonerato l'11/11 -> dall'11/11 Antonio FLORO FLORES
Casarano: Vito DI BARI (confermato)
Casertana: Federico COPPITTELLI (nuovo)
Catania: Domenico TOSCANO (confermato)
Cavese: Fabio PROSPERI (nuovo)
Cosenza: Antonio BUSCÈ (nuovo)
Crotone: Emilio LONGO (confermato)
Foggia: Delio ROSSI (nuovo) -> risoluzione consensuale il 06/11 -> dal 07/11 Enrico BARILARI -> esonerato il 08/02 -> dal 08/02 Vincenzo CANGELOSI -> dimissioni il 14/02 -> dal 17/02 Michele PAZIENZA
Giugliano: Gianluca COLAVITTO (nuovo) -> risoluzione consensuale il 04/09 -> dal 04/09 Mirko CUDINI -> esonerato il 16/10 -> dal 24/10 Ezio CAPUANO -> esonerato il 19/01 -> dal 19/01 Luca TULINO (ad interim) -> dal 24/01 Raffaele DI NAPOLI
Latina: Alessandro BRUNO (confermato) -> esonerato il 1/12 -> dal 02/12 Gennaro VOLPE
Monopoli: Alberto COLOMBO (confermato)
Picerno: Claudio DE LUCA (nuovo) -> esonerato il 12/10 -> dal 13/10 Valerio BERTOTTO -> esonerato il 10/03 - dal 10./04 Claudio DE LUCA
Potenza: Pietro DE GIORGIO (confermato)
Salernitana: Giuseppe RAFFAELE (nuovo) -> esonerato il 23/02 -> dal 24/02 Serse COSMI
Siracusa: Marco TURATI (confermato)
Sorrento: Mirko CONTE (nuovo) -> esonerato il 18/11 -> dal 19/11Cristian SERPINI
Team Altamura: Devis MANGIA (nuovo)
Trapani: Salvatore ARONICA (confermato)