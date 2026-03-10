André: "Se andassi al Milan vivrei un sogno, ma lo sto facendo anche al Corinthians"

Il Milan sembrava essere a un passo da André, ma le cose ultimamente sono cambiate, con il presidente del Corinthians che non ha più voluto firmare i documenti per la sua cessione a causa delle pressioni esercitate su di lui dal tecnico Dorival Junior, che ha minacciato pure di dimettersi. Ora c'è pure la concorrenza del Benfica, che sta valutando di anticipare il Diavolo, mettendo sul piatto più di 20 milioni di euro per convincere Omar Stabile, numero uno del club carioca.

André però ha le idee chiare. Il centrocampista infatti ha parlato così a GloboEsporte del suo possibile trasferimento in Italia: "Sono molto calmo. La mia concentrazione è al 100% qui al Corinthians. Se andassi al Milan vivrei un sogno, ma anche qui sto vivendo un sogno. Giocare per il Corinthians è un sogno che ho sempre avuto fin da bambino, ancora di più da professionista".

Nel coro della carriera ha collezionato 21 presenze e 3 gol con l'Under 20 del Corinthians e 24 gettoni e 4 centri con il Corinthians. Malgrado i 19 anni, nel suo palmares annovera già una Coppa Brasiliana, una Supercopa do Brasil e una Copa Sao Paulo de Futebol Junior. Il suo contratto è valido fino al 31 dicembre 2029.