Vertice in casa Catania, Toscano confermato in panchina: nessun ribaltone
Dopo lo 0-0 contro la Casertana, risultato che ha probabilmente ridimensionato le ambizioni di primo posto del Catania - anche alla luce della sconfitta nello scontro diretto con il Benevento - nelle ultime ore si era iniziato a parlare di un possibile esonero per Domenico Toscano.
Secondo quanto riportato da La Sicilia, però, al momento non ci sarà alcun cambio in panchina in vista della sfida contro l’Altamura. Nel corso di un vertice tra Grella e Bresciano è stata infatti confermata la fiducia al tecnico calabrese, che resterà alla guida degli etnei almeno per il prossimo impegno di campionato. Per ora, dunque, nessun ribaltone sulla panchina rossazzurra.
