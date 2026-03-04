Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”

Dopo 27 turni di campionato, ci sono ben sette squadre che sognano un posto al sole della Champions League. In realtà, l’Inter ha già il pass in mano, forte di un vantaggio siderale sulla quinta in graduatoria (+19 punti). La squadra di Chivu, attualmente, sta preparando la festa Scudetto, piuttosto che brindare per la certezza di giocarsi la prossima edizione della manifestazione europea più importante (e ricca) per club. Tutto sommato, anche il Milan è abbastanza sereno. Sono nove i punti di vantaggio sul Como, attuale quinta forza del torneo. Con 33 punti ancora a disposizione, sono un vantaggio significativo.

Chi saranno le altre due premiate dal pass Champions League? La situazione è complicata e decisamente affollata: Napoli 53, Roma 51, Como 48, Juventus 47 e Atalanta 45. Cinque squadre per due posti: da mal di testa! Il Napoli, falcidiato da mille infortuni in questa difficile stagione post Scudetto, ha appena ritrovato Lukaku e, a breve potrà riabbracciare anche McTominay, De Bruyne e, si spera, anche Anguissa. Giocatori chiave che, in questo finale di stagione, potrebbe mettere il turbo agli azzurri. C’è poi la Roma. La squadra vista contro la Juventus, finale di partita a parte, è sembrata molto convinta. C’è qualità e, con Malen là davanti, il gioco è redditizio. Tuttavia, c’è da fare i conti con gli impegni in Europa League. Non sarà facile gestire il doppio impegno anche se l’Europa League, come è giusto che sia, è un obiettivo importante per Gasperini e compagni.

Attenzione, invece, al Como.

Fabregas continua a ribadire che i suoi terribili ragazzi stanno facendo esperienza. Tuttavia, sono lì, vicino alla zona Champions League. Hanno entusiasmo, qualità e meno pressioni rispetto a tutte le altre rivali. Attenzione al Como, la variabile impazzita del gruppone.

Non semplice analizzare la Juventus. Con orgoglio e grinta, continua a lottare. Nelle situazioni semi disperate, trova sempre una reazione importante ma, in una volata come questa, è necessario essere il più continui possibili. Spalletti ha problemi con la difesa e, in attacco, non ha soluzioni valide a livello di centravanti di ruolo (almeno fino a quando non tornerà Vlahovic). Le prossime gare sono, sulla carta, favorevoli alla Vecchia Signora: Pisa, Udinese, Sassuolo e Genoa. Servirebbero 12 punti…

Non escluderei l’Atalanta. Vero, la Dea ha tanti, troppi, alti e bassi ma resta una squadra che, in singola gara, può battere chiunque. Ha ancora degli scontri diretti, potrebbe anche diventare pericolosa, soprattutto se chi la precede avrà stop inattesi. Insomma, prepariamoci ad un finale di stagione scoppiettante: qualcuno festeggerà, altri piangeranno. È il bello del calcio, anzi dello sport!