Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza

Il futuro di Massimiliano Allegri è già tornato centrale nel dibattito calcistico e mediatico in questi giorni e settimane. L'allenatore livornese ha saputo rialzare il progetto Milan ma il domani è ancora tutto da scrivere. E' vero che ha un contratto da 5 milioni fino al 2027 con opzione per un'altra stagione ma prima di decidere di proseguire ancora insieme, le parti vogliono chiarezza. Sulle troppe anime societarie, sui rapporti di forza, sul ruolo di Allegri nel mercato, e anche sulle richieste che inizia ad avere l'allenatore.

Rabiot parla di Modric e di Allegri

Adrien Rabiot è stato protagonista di una lunga intervista fatta da Rivista Undici nella quale ha parlato della sua carriera e dei primi mesi con la maglia del Milan. Queste le sue parole su Luka Modric. “La sua qualità la conoscevamo, mi ha stupito il fatto che sia in grado di correre per novanta minuti, avanti e indietro. A quarant’anni non è una cosa scontata, ha un fisico straordinario. Anche in cose come queste trovi serenità e fiducia. È un leader, e in spogliatoio ne abbiamo tanti: Maignan, ma anche uno arrivato da poco come Füllkrug. Sono indispensabili per trascinare la squadra, ognuno a suo modo”. Su Allegri invece ha detto: “con lui c’è l’ambizione di far bene, di dare tutto, di allenarsi al cento per cento e di giocare ogni partita come se fosse l’ultima”.