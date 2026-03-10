Atalanta-Bayern Monaco, le probabili formazioni: De Roon con Pasalic, riecco Kane

La musichetta della Champions League torna nelle orecchie e nel cuore di tifosi e addetti a lavori, dato che a partire da oggi partono gli ottavi di finale con le sfide di andata. Una di queste è Atalanta-Bayern Monaco, che mette di fronte l’unica formazione italiana uscita indenne dai playoff della League Phase e una delle squadre alfa del calcio europeo e mondiale. Appuntamento alle ore 21.00 al Gewiss Stadium di Bergamo, dirige la sfida il Sig. Espen Eskas.

COME ARRIVA L’ATALANTA – Palladino in campo col il 3-4-2-1, ma con qualche novità rispetto all’undici che ha iniziato la partita pareggiata per 2-2 contro l’Udinese. Confermatissimo Carnesecchi tra i pali, la linea difensiva sarà composta da Djimsiti, Hien e Kolasinac. In mezzo al campo De Roon torna titolare al fianco di Pasalic, sulle corsie Zappacosta e Bernasconi. Scamacca, reduce dalla doppietta rifilata ai friulani, inamovibile come riferimento avanzato. Alle sue spalle, Samardzic in tandem con Zalewski.

COME ARRIVA IL BAYERN MONACO – Il 4-2-3-1 sarà invece il modulo proposto da Kompany, che deve fare i conti con qualche assenza: su tutte quella di Neuer, sostituito in porta da Urbig. In difesa, Laimer e Bischof agiranno ai lati di Upamecano e Tah. Kimmich giostrerà in mediana, con Pavlovic come partner. Qualche metro più avanti Musiala, tra le linee insieme ad Olise e a Luis Diaz. Il centravanti, ça va sans dire, sarà l’inarrestabile Kane.