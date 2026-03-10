Serie C, Giudice Sportivo: 19 giocatori squalificati, 2 giornate per Semprini della Sambenedettese
Sono 19 i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo di Serie C dopo le gare della 12ª giornata di ritorno.
L’unico a ricevere due giornate di squalifica è Mauro Semprini (Sambenedettese), punito per aver lanciato deliberatamente un secondo pallone in campo dalla panchina per interferire con il gioco.
Sono invece 18 i giocatori fermati per una giornata: Giacomo Michele Sciacca (AlbinoLeffe), Federico Baggi (Pineto), Galo Capomaggio (Salernitana), Vladimir Golemic (Salernitana), Mamadou Tounkara (Guidonia Montecelio), Christian Corradi (Trento), Roberto De Rosa (Giugliano), Roberto Pierno (Campobasso), Manuel Rosetti (Carpi), Alessandro Caporale (Cosenza), Davide Mondonico (Dolomiti Bellunesi), Francesco Stante (Inter U23), Diego Ronco (Monopoli), Gianluca Germinario (Pineto), Alessandro Pellegrino (Pineto), Cristian Cerretti (Pontedera), Gian Luca Mastromonaco (Renate), Armando Anastasio (Salernitana) e Romeo Giacomo Giovannini (Vis Pesaro).