Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro

Quello di stasera sarà l'ultimo derby con la maglia dell'Inter, che sia da titolari, partendo dalla panchina o da spettatori, per molti di questo ciclo nerazzurro. L'ultima volta contro il Milan vestendo i colori che hanno segnato e contraddistinto la carriera di molti di loro. Perché in estate aspettatevi e aspettiamoci una vera e propria rivoluzione nel club di Giuseppe Marotta e del ds Piero Ausilio: senza la Champions League sarà d'obbligo anche guardare (più che mai) i conti...

Intanto Cassano ha cambiato idea su una bandiera nerazzurra: le parole su Dimarco

L'Inter ha già rigiocato e pareggiato contro il Como dopo il match di campionato, ma il gol segnato da Federico Dimarco contro il Genoa è ancora ben impresso nella mente di Antonio Cassano, che a Viva el Futbol ne ha parlato così: "Io sono la persona più chiara e diretta che conosca, l’ho sempre massacrato. Dopo il gol a Dortmund, dopo quella grandissima prestazione, ho iniziato a vedere una continuità che io sto vedendo da quest’anno". Cassano sembra davvero essersi ricreduto: "È un numero 10 che fa il terzino sinistro all’Inter. Sta facendo la miglior stagione della sua carriera. Mi sta impressionando, alzo le mani, ora aspetto quando farà il quarto di difesa, voglio vederlo lì. Ma mi sta impressionando, al 75’ ha fatto 70 metri di corsa col Genoa, a destra e a sinistra".