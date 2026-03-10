Jankto rincara la dose su Nicola: "Non mi faceva giocare perché da avversario gli segnai 3 volte"

Non accennano a placarsi le accuse dell'ex centrocampista Jakub Jankto all'indirizzo dell'attuale allenatore della Cremonese Davide Nicola, con cui hanno condiviso una stagione al Cagliari.

Nelle scorse ore il calciatore ceco aveva risposto sui social ad un utente che gli chiedeva quale fosse il peggior allenatore mai avuto in carriera con il nome di Nicola e aggiungendo un commento durissimo: "Quel ca**o di cogl**ne non mi ha fatto giocare neanche un minuto. Nell'ultima stagione se mi sono comportato benissimo è solo per la squadra e per i tifosi".

Adesso ha pubblicato un altro video in risposta ad un altro utente che gli aveva scritto 'se non ti faceva giocare un motivo ci sarà': "Chiedetelo a lui. Io mi ricordo solo che quando era l'allenatore del Crotone io gli feci una doppietta quando giocavo con l'Udinese e quando era allenatore dell'Empoli gli segnai quando io giocavo nel Cagliari e poi dopo sei mesi quando venne da me disse 'io mi ricordo di te, ci hai quasi fatto retrocedere'. Da quel momento ho fatto zero minuti: un motivo ci sarà…".