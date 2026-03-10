Fiorentina, si ferma l'attaccante Hurtig: trauma distorsivo alla caviglia. La nota della società
La Fiorentina dovrà fare a meno dell’attaccante Lina Hurtig per le prossime uscite stagionali: ovvero in Coppa Italia Femminile contro la sua ex Juventus nella giornata di mercoledì e poi in campionato contro la Roma domenica pomeriggio. Il club viola ha infatti pubblicato un report medico sulle condizioni della svedese:
“La calciatrice Lina Hurtig ha riportato nei giorni scorsi, durante una seduta di allenamento, un trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento del comparto legamentoso mediale e laterale.
Gli accertamenti strumentali eseguiti hanno escluso la presenza di fratture. L’atleta ha iniziato il percorso riabilitativo sotto la supervisione dello staff medico”.
La classe ‘95 in questa stagione con la maglia viola non ha lasciato un grande segno con otto presenze complessive e nessun gol all’attivo.
