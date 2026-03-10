Ternana, nodo stadio Liberati: debito con gli steward e rischio porte chiuse
Si complica la situazione legata allo stadio Liberati per la Ternana, che giovedì sarà convocata in Prefettura insieme al sindaco per affrontare la questione. Al centro della discussione c’è un contenzioso economico con la società che gestisce il servizio stewarding dell’impianto. Secondo quanto riportato da Calciofere.it, la società vanterebbe circa 100 mila euro di crediti arretrati nei confronti del club rossoverde. Il debito, nato durante la gestione Guida e aumentato sotto la proprietà D’Alessandro, dovrebbe ora essere sanato dall’attuale dirigenza. In caso contrario, esiste il rischio concreto che le prossime gare interne vengano disputate a porte chiuse.
Editoriale di Ivan Cardia Arbitri nel caos, il futuro è il challenge. Bastoni, son fischi: passeranno. Como spettacolo ma non favola: l’Europa sarà un banco di prova. Anche per le bugie delle big
