"Il Queensland è casa vostra". Il Brisbane Roar pronto ad accogliere le 5 calciatrici iraniane

Tommaso Maschio
Oggi alle 16:17Calcio femminile
Il caso delle cinque calciatrici iraniane - Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh e Mona Hamoudiha - che hanno chiesto, e ottenuto, protezione all’Australia dopo la fine della Coppa d’Asia Femminile continua a tenere banco nel paese oceanico con il Brisbane Roar, club di massima divisione che ha anche una squadra femminile, che sui propri canali social si è detto pronto ad accogliere le ragazze e aiutarle ad avere una nuova vita in Australia.

“Come molti australiani, tutti al Brisbane Roar FC hanno seguito con immensa ammirazione la storia delle giocatrici della nazionale femminile di calcio iraniana, ora qui nel Queensland. Si tratta di calciatrici d'élite: donne appassionate e talentuose che amano questo sport tanto quanto noi.
A Fatemeh, Zahra, Zahra, Atefeh, Mona e a tutte le vostre compagne di squadra che si stanno costruendo una nuova vita qui in Australia: Brisbane ospita una delle comunità calcistiche più appassionate del paese e la famiglia Roar ha un cuore grande. Saremmo onorati di aprirvi le porte e offrirvi un posto dove allenarvi, giocare e sentirvi a casa, e inizieremo a esplorare come realizzare tutto questo.

Nessuna politica. Nessuna condizione. Solo calcio, comunità e un caloroso benvenuto.
Il Queensland è casa vostra ora”.

