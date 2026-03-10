TMW Provedel operato stamani alla spalla: stagione finita per il portiere. Lazio, tocca a Motta

Appuntamento alla prossima estate. Ivan Provedel, dopo il ricovero di ieri, è stato sottoposto questa mattina a intervento chirurgico di stabilizzazione artroscopica della spalla presso il Concordia Hospital di Roma: domani lascerà la struttura, prima di cominciare il percorso riabilitativo secondo le indicazioni dello staff medico.

Stagione finita

L'operazione ad ogni modo toglie dai giochi Provedel per il resto della stagione della Lazio, in quanto i tempi di recupero - secondo quanto raccolto - non dovrebbero essere inferiori ai tre mesi. Dunque, stagione finita per Provedel, con la porta biancoceleste che passa nelle mani (e dai guantoni) di Edoardo Motta, classe 2005 chiamato da gennaio a sostituire Mandas (ceduto al Bournemouth).

Tocca a Motta

Già in campo ieri sera contro il Sassuolo nel posticipo della 28^ giornata, Motta è diventato il più giovane portiere della Lazio a scendere in campo titolare in un match di Serie A, raccogliendo gli elogi a fine partita di Sarri e compagni di squadra. Ma non è finita qui, sarà lui il titolare per le restanti partite della Lazio fino al termine della stagione.