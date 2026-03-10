Del Piero: "Guardate il tridente in panchina al Bayern, sarebbe titolare in ogni squadra italiana"

L'ex attaccante Alessandro Del Piero è presente alla New Balance Arena per la partita di questa sera tra Atalanta e Bayern Monaco, andata degli ottavi di finale di Champions League.

E lo stesso Del Piero ha così esordito nel racconto di Atalanta-Bayern Monaco: "Mi auguro che possano giocare liberi da qualsiasi particolare pressione, se non quella di dover affrontare una squadra tremendamente forte e della quale parliamo magari ancora poco. Guardate chi hanno in panchina, il tridente d'attacco di riserva se non giocano titolari in tutte le squadre di Serie A, quasi. E poi come non menzionare la loro organizzazione, quella di una società in attivo da anni. Come d'altronde l'Atalanta. Queste sono le cose belle di questa partita, da sottolineare, la capacità di dare solidità sul lungo andare alle società e alle squadre. La disparità è enorme sotto certi aspetti, ma con il cuore questa realtà ha già fatto vedere di poter fare delle grandi imprese".

Olise e Diaz ricordano Ribery e Robben come dicono sulla stampa internazionale? Prosegue e conclude Del Piero: "Sono fortissimi. I due citati sono stati campioni straordinari, questi due ragazzi davanti hanno tutto per poter fare grandi cose. Soprattutto Olise. Forse andrà in panchina quando andrà in Nazionale (ride, ndr), penso che anche noi dovremmo lavorare sulla naturalizzazione di certi ragazzi. Battuti a parte, il talento che rappresentano permette comunque al Bayern di rimanere bilanciato".