Chi è Goretti, il nuovo ds della Fiorentina. Per lui è la prima volta nel ruolo in Serie A

© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 11:00Serie A
Dimitri Conti

La Fiorentina, tramite un comunicato piuttosto stringato, ha comunicato la propria decisione per il ruolo di direttore sportivo che era rimasto vacante dopo le dimissioni di Daniele Pradè: nessuna nuova figura da inserire nell'organigramma del club, almeno per il momento le funzioni di ds saranno inglobate nelle funzioni del già presente Roberto Goretti, che era 'solo' direttore tecnico fino a oggi.

Forse i più non avranno immediatamente presente la figura di Goretti, i suoi incarichi precedenti. E quindi può essere utile riavvolgere il nastro, partendo da un dato di fatto incontrovertibile: questa sarà per lui la prima esperienza da direttore sportivo di una squadra di Serie A, dopo aver sì già ricoperto in passato l'incarico ma solamente nelle categorie inferiori. Uomo formato nel Perugia, che è stata la sua ultima squadra da calciatore e la prima da dirigente, parte dal settore giovanile degli umbri e nel 2013 ne diventa ds, oltre che in seguito responsabile dell'area tecnica. Il suo Grifo vince la Serie C nel 2013/14 e nei successivi anni di cadetteria arriverà quattro volte ai playoff. La fine però sarà più amara, con la risoluzione del contratto a seguito della deludente retrocessione in Serie C del 2020. La carriera di Goretti ha poi vissuto un anno di passaggio al Cosenza in B, dove le cose non sono andate per il meglio e il rapporto si è interrotto già al termine del primo anno, dopo un 16° posto e tre allenatori cambiati. Poi però la successiva avventura da ds della Reggiana, presa in Serie C e riportata in B con la conferma iniziale di Diana in panchina e l'arrivo di Nesta l'estate successiva, per una stagione che ha garantito la permanenza in cadetteria degli emiliani e al termine della quale ha salutato, per rispondere alla chiamata della Fiorentina. Un anno e poco più dopo il suo arrivo da dt a Firenze, la promozione.

Si legge nella nota della Fiorentina che comunica la nuova carica: "ACF Fiorentina comunica che Roberto Goretti è il nuovo Direttore Sportivo del Club. Goretti, già Direttore Tecnico dalla stagione 2024/25, assume la responsabilità dell'area sportiva del Club Viola".

