Serie A, gli arbitri dell'11^ giornata: il derby della Mole a Zufferli, per il Napoli c'è Chiffi
L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per quanto riguarda l'11^ giornata di Serie A. Il derby della Mole tra Juventus e Torino in programma sabato alle 18 sarà diretto da Zufferli, mentre per Roma-Udinese è stato designato Collu. Bologna-Napoli a Chiffi, per Inter-Lazio scelto Manganiello. Di Bello per Parma-Milan, a Guida il delicatissimo match tra Genoa e Fiorentina.
Di seguito le designazioni arbitrali complete per l'11^ giornata di Serie A:
Pisa-Cremonese (Venerdì 7 novembre ore 20.45)
Marcenaro
Alassio – Garzelli
Iv: Bonacina
Var: Serra
Avar: Prontera
Como-Cagliari (Sabato 8 novembre ore 15.00)
Pezzuto
Tegoni – Cavallina
Iv: Perri
Var: Aureliano
Avar: Fourneau
Lecce-Hellas Verona (Sabato 8 novembre ore 15.00)
Abisso
Laudato – Biffi
Iv: Sacchi J.l.
Var: Camplone
Avar: Gariglio
Juventus-Torino (Sabato 8 novembre ore 18.00)
Zufferli
Costanzo – Passeri
Iv: Doveri
Var: La Penna
Avar: Di Paolo
Parma-Milan (Sabato 8 novembre ore 20.45)
Di Bello
Rossi M. – Scatragli
Iv:Di Marco
Var: Maggioni
Avar: Marini
Atalanta-Sassuolo (Domenica 9 novembre ore 12.30)
Crezzini
Mokhtar – Ceccon
Iv: Marinelli
Var: Paterna
Avar: La Penna
Bologna-Napoli (Domenica 9 novembre ore 15.00)
Chiffi
Bercigli – Yoshikawa
Iv: Sozza
Var: Meraviglia
Avar: Massa
Genoa-Fiorentina (Domenica 9 novembre ore 15.00)
Guida
Meli – Zingarelli
Iv: Feliciani
Var: Gariglio
Avar: Serra
Roma-Udinese (Domenica 9 novembre ore 18.00)
Collu
Cipressa – Trinchieri
Iv: Mucera
Var: Dionisi
Avar: Fabbri
Inter-Lazio (Domenica 9 novembre ore 20.45)
Manganiello
Berti – Cecconi
Iv: Bonacina
Var: Di Paolo
Avar: Aureliano
