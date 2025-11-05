Serie A, gli arbitri dell'11^ giornata: il derby della Mole a Zufferli, per il Napoli c'è Chiffi

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per quanto riguarda l'11^ giornata di Serie A. Il derby della Mole tra Juventus e Torino in programma sabato alle 18 sarà diretto da Zufferli, mentre per Roma-Udinese è stato designato Collu. Bologna-Napoli a Chiffi, per Inter-Lazio scelto Manganiello. Di Bello per Parma-Milan, a Guida il delicatissimo match tra Genoa e Fiorentina.

Di seguito le designazioni arbitrali complete per l'11^ giornata di Serie A:

Pisa-Cremonese (Venerdì 7 novembre ore 20.45)

Marcenaro

Alassio – Garzelli

Iv: Bonacina

Var: Serra

Avar: Prontera

Como-Cagliari (Sabato 8 novembre ore 15.00)

Pezzuto

Tegoni – Cavallina

Iv: Perri

Var: Aureliano

Avar: Fourneau

Lecce-Hellas Verona (Sabato 8 novembre ore 15.00)

Abisso

Laudato – Biffi

Iv: Sacchi J.l.

Var: Camplone

Avar: Gariglio

Juventus-Torino (Sabato 8 novembre ore 18.00)

Zufferli

Costanzo – Passeri

Iv: Doveri

Var: La Penna

Avar: Di Paolo

Parma-Milan (Sabato 8 novembre ore 20.45)

Di Bello

Rossi M. – Scatragli

Iv:Di Marco

Var: Maggioni

Avar: Marini

Atalanta-Sassuolo (Domenica 9 novembre ore 12.30)

Crezzini

Mokhtar – Ceccon

Iv: Marinelli

Var: Paterna

Avar: La Penna

Bologna-Napoli (Domenica 9 novembre ore 15.00)

Chiffi

Bercigli – Yoshikawa

Iv: Sozza

Var: Meraviglia

Avar: Massa

Genoa-Fiorentina (Domenica 9 novembre ore 15.00)

Guida

Meli – Zingarelli

Iv: Feliciani

Var: Gariglio

Avar: Serra

Roma-Udinese (Domenica 9 novembre ore 18.00)

Collu

Cipressa – Trinchieri

Iv: Mucera

Var: Dionisi

Avar: Fabbri

Inter-Lazio (Domenica 9 novembre ore 20.45)

Manganiello

Berti – Cecconi

Iv: Bonacina

Var: Di Paolo

Avar: Aureliano