Ternana, progetto stadio-clinica: Bandecchi e Proietti non trovano l’accordo. Rischio TAR

È durato quattro ore, finendo nella tarda serata di ieri, l'incontro tra Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti sul progetto stadio-clinica della Ternana.

Un confronto dopo il quale il primo cittadino ed ex proprietario delle Fere ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da TernanaNews:

“Momentaneamente non si è risolto niente. In questo momento la situazione è in alto mare e quindi vedremo. Dopo una discussione lunga, che non ha portato esattamente a niente, loro approfondiranno le loro cose, noi le nostre. Presumibilmente, in questo momento siamo in dirittura per andare al TAR. Andando al TAR, sarà annullata la delibera che ha fatto Giorgini. Ne faremo un’altra. In questo momento non c’è nessuna soluzione. Su cosa si sono impuntati? Oh, non lo so. Chieda a loro, sono più intelligenti di noi".

Subito dopo ha preso la parola anche la Governatrice dell'Umbria, Proietti: “È stato un confronto lungo e approfondito, utile per chiarire le diverse posizioni. Restano però aperti alcuni nodi tecnici e giuridici che devono essere esaminati con attenzione. La Regione continuerà a lavorare con senso di responsabilità per individuare una soluzione nel rispetto delle regole. Comprendiamo l’importanza del progetto per la città e per la Ternana, ma è nostro dovere assicurarci che ogni passaggio sia conforme alla normativa vigente. La collaborazione resta aperta, ma serve un ulteriore approfondimento tecnico prima di prendere decisioni definitive".