Spezia, da D'Angelo a Donadoni. Anche il sindaco è d'accordo: "Serviva un cambio"

Luca Bargellini
Oggi alle 11:04Serie B
Luca Bargellini

Attraverso le colonne de Il Secolo XIX anche il sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini ha commentato, con positività, la decisione della dirigenza degli Aquilotti di cambiare guida tecnica della prima squadra, salutando Luca D'Angelo per far spazio a Roberto Donadoni:

"È un onore poter accogliere sulla panchina dello Spezia Roberto Donadoni, ex ct della Nazionale, un professionista di alto livello e di grande esperienza internazionale. Nel corso della sua carriera da calciatore è stato un centrocampista di grande valore, vincitore di numerosi titoli e vice campione del mondo nel 1994.

La squadra sta attraversando un momento complesso, e proprio per questo si avvertiva la necessità di un cambio di passo, che sono certo arriverà con Donadoni. Lo dobbiamo anche ai tantissimi tifosi che, nonostante risultati deludenti, continuano a sostenere con passione la squadra. Ringrazio il club, e in particolare il proprietario Thomas Roberts, per l’impegno e l’attaccamento dimostrati con questa nuova scelta, un augurio di buon lavoro a Donadoni e un ringraziamento a Luca D’Angelo per quanto ha fatto"

