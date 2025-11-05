TMW Fiorentina, Santopadre elogia Goretti e su Pradè dice: "Ha avuto le palle di dimettersi”

Ospite delle colonne di TMW, Massimiliano Santopadre, ex proprietario del Perugia nel commentare la nomina di Roberto Goretti quale nuovo ds della Fiorentina (hanno lavorato assieme otto anni al Grifo, ha speso alcune parole anche su Rocco Commisso e il dimissionario Daniele Pradè:

"Voglio fare i complimenti al presidente Commisso perché, in un mondo del calcio sempre in mano ai soliti dirigenti, ha avuto il coraggio di dare un’occasione così importante a un dirigente giovane come Goretti. Sono stato al posto del presidente Commisso e so quanto stia soffrendo per questa situazione, e una scelta come questa gli fa onore.

Pradé? Anche a lui credo vadano fatti i complimenti, perché ha avuto le palle di fare una cosa che in pochi fanno nel nostro mondo: dimettersi. Ha capito che non aveva più le energie per andare avanti e ha fatto un passo indietro”.