Reggiana, caso Portanova: slitta al 2 marzo l’udienza d’appello
Slitta al 2 marzo l’udienza di secondo grado sul caso che vede coinvolto Manolo Portanova, centrocampista della Reggiana. Il giocatore, condannato in primo grado a sei anni per violenza sessuale di gruppo, era atteso in aula proprio in questi giorni, ma il procedimento ha subito un rinvio.
A determinare lo slittamento, scrive La Gazzetta dello Sport, è stata l’incompatibilità di un giudice del collegio, segnalata dai legali del calciatore. Una circostanza che ha reso necessario aggiornare la seduta, spostando così la prossima udienza alla primavera.
Il caso continua quindi a restare in una fase di attesa, con inevitabili ripercussioni anche sull’ambiente sportivo che circonda il giocatore.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
