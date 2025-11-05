Palermo, Bereszynski: "Serie A e ritorno in Nazionale sono obiettivi realistici"

Finita la sua avventura alla Sampdoria per Bartosz Bereszynski nello scorso mese di settembre è arrivata la chiamata del Palermo di Filippo Inzaghi. Un'esperienza, quella in rosanero, che il difensore polacco ha raccontato attraverso i microfoni di Gianlucadimarzio.com:

“L'esordio da titolare nel 125° anniversario del Palermo? Non potevo immaginare debutto più bello. Entrare in campo per la prima volta da titolare con questa maglia in un giorno così importante è stato emozionante. Quando senti lo stadio pieno, vedi i colori rosanero ovunque e percepisci quanto la città ami la sua squadra, capisci subito che qui il calcio è qualcosa che va oltre i novanta minuti. Vincere in una giornata così storica ha dato un valore speciale a tutto: è stato come un piccolo segno del destino”.

Obiettivi del difensore: il ritorno in Serie A e una nuova chiamata da parte della Nazionale del suo paese: "Sono obiettivi importanti ma realistici. So che tutto passa dal lavoro quotidiano. Qui a Palermo voglio dare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere il suo sogno, questa città lo merita. E ovviamente tornare in Nazionale sarebbe un grande orgoglio, è sempre il sogno di ogni calciatore, e finché avrò energie e motivazioni continuerò a inseguirlo”.