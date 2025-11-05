Sambenedettese, quattro ko consecutivi. Palladini, però, non sembra a rischio

La Sambenedettese è tornata ieri ad allenarsi dopo il ko contro il Guidonia dello scorso weekend, ma con una brutta notizia: il portiere Tommaso Orsini ha riportato una distorsione cervicale e dovrà indossare un collare per 25-30 giorni, restando quindi ai box per circa un mese.

Nel frattempo, si legge sul Corriere dello Sport, l’ambiente rossoblù ha già messo da parte l’euforia per il successo nel derby di Coppa Italia contro l’Ascoli. In campionato, infatti, la squadra ha incassato la quarta sconfitta consecutiva, un dato allarmante soprattutto alla luce delle buone prestazioni che, però, non stanno portando punti.

Sul fronte panchina, Ottavio Palladini non è considerato a rischio immediato, ma lo stesso tecnico non si nasconde: "L’allenatore è sempre in discussione, a maggior ragione quando si perdono quattro partite".