Sambenedettese, quattro ko consecutivi. Palladini, però, non sembra a rischio
La Sambenedettese è tornata ieri ad allenarsi dopo il ko contro il Guidonia dello scorso weekend, ma con una brutta notizia: il portiere Tommaso Orsini ha riportato una distorsione cervicale e dovrà indossare un collare per 25-30 giorni, restando quindi ai box per circa un mese.
Nel frattempo, si legge sul Corriere dello Sport, l’ambiente rossoblù ha già messo da parte l’euforia per il successo nel derby di Coppa Italia contro l’Ascoli. In campionato, infatti, la squadra ha incassato la quarta sconfitta consecutiva, un dato allarmante soprattutto alla luce delle buone prestazioni che, però, non stanno portando punti.
Sul fronte panchina, Ottavio Palladini non è considerato a rischio immediato, ma lo stesso tecnico non si nasconde: "L’allenatore è sempre in discussione, a maggior ragione quando si perdono quattro partite".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30