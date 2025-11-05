Inter-Kairat Almaty, le probabili formazioni: chance per Frattesi, riposa Calhanoglu?

In testa alla classifica a punteggio pieno, in nobile compagnia (PSG, Bayern, Arsenal e Real Madrid), l’Inter si affaccia alla quarta giornata della League Phase di Champions League con la concreta prospettiva di chiudere il primo mini-ciclo di gare, allungando la serie di tre successi consecutivi dopo quelli ottenuti contro Ajax, Slavia Praga e Union Saint-Gilloise: al Meazza si presenta un altro avversario non irresistibile: il Kairat Almaty, alla prima storica partecipazione nella massima competizione continentale. La direzione arbitrale della sfida è stata affidata al portoghese Luis Godinho. Calcio d’inizio alle ore 21.

COME ARRIVA L’INTER - Rispetto alla sofferta vittoria maturata in extremis al Bentegodi, Chivu ritrova anche Thuram, assente per infortunio da più di un mese: il francese partirà dalla panchina. Pio Esposito è favorito su Bonny per giocare al fianco di Lautaro, ma non è escluso un turno di riposo per il capitano. In difesa possono restare fuori sia Akanji che Bastoni, con Bisseck e Carlos Augusto pronti a rimpiazzarli. De Vrij o Acerbi al centro. Possibile chance per Frattesi. Può tirare il fiato anche Calhanoglu, in quel caso sarebbe Barella ad agire come regista mentre sulle fasce tornano titolari Dumfries e Dimarco.

COME ARRIVA IL KAIRAT - Rosa pressoché al completo per i freschi campioni del Kazakistan, giunti a Milano con largo anticipo e che fino a questo momento hanno raccolto un solo punto pareggiando 0-0 in casa contro i ciprioti del Pafos nonostante la superiorità numerica per buona parte della gara. Nette invece le sconfitte contro Sporting CP e Real Madrid. Il tecnico Urazbakhtin è orientato verso la conferma della stessa formazione tipo, schierata col 4-2-3-1: osservato speciale il gioiellino Satpaev, già prenotato dal Chelsea per la prossima stagione.