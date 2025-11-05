Ufficiale Fiorentina, promozione interna per il ruolo di direttore sportivo. Incarico a Goretti

La Fiorentina non sostituisce Daniele Pradè con una nuova figura di direttore sportivo, ma attua una promozione interna. Come fa sapere la società toscana, infatti, il già direttore tecnico Roberto Goretti incorporerà nella sua figura anche le mansioni del ds.

La Fiorentina ha appena dato l'ufficialità della notizia: "ACF Fiorentina comunica che Roberto Goretti è il nuovo Direttore Sportivo del Club. Goretti, già Direttore Tecnico dalla stagione 2024/25, assume la responsabilità dell'area sportiva del Club Viola".

Adesso lo stesso Goretti avrà la responsabilità di dover scegliere il prossimo allenatore della Fiorentina. Chi sono i nomi in corsa? Sfumato decisamente il candidato Roberto D'Aversa, che sembrava il più accreditato nelle scorse ore, rimane una schiera di alternative da poter aggredire. Ancora in corsa Paolo Vanoli, così come Alessandro Nesta che è uomo indicato da Goretti. Le piste forti delle ultime ore però portano a due cavalli di ritorno: uno freschissimo, quel Raffaele Palladino che aveva dato le dimissioni a fine stagione scorsa per via delle insanabili fratture con Pradè (che ora, per l'appunto, non c'è più). Uno decisamente più antico, considerando che nel caso tornasse a Firenze, l'ex ct azzurro e saudita Roberto Mancini lo farebbe un quarto di secolo dopo.