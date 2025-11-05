L'Udinese vicina a Udogie: "Esprimiamo solidarietà per l'incresciosa aggressione subita"

Dopo la notizia anticipata da TMW che Destiny Udogie è stato minacciato con una pistola in una strada del nord di Londra da un agente sportivo, in molti hanno mostrato la propria vicinanza al calciatore, compreso un club che lo ha avuto per anni all'interno della sua squadra. Con un post sul proprio profilo X infatti l'Udinese ha espresso pubblicamente la sua vicinanza all'italiano: "La famiglia dell’Udinese esprime solidarietà a Destiny Udogie per l’incresciosa aggressione subita contro tutti i valori dello sport e della vita".

L'agente di circa 30 anni farebbe capo a un'importante agenzia di calciatori, che è strutturata in tutto il mondo. L'uomo è stato interrogato con l’accusa di estorsione e guida senza patente, oltreché per un reato legato al possesso di armi da fuoco. Il procuratore se l'è comunque cavata pagando la cauzione, che gli ha permesso di essere rilasciato, mentre nel frattempo proseguono le indagini delle autorità.