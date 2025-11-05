TMW San Siro passa a Inter e Milan: firmato il rogito per la cessione dello stadio ai club

Lo stadio Giuseppe Meazza e le aree limitrofe diventano di proprietà di Inter e Milan. Si è concluso pochi minuti fa, secondo quanto raccolto, il rogito davanti al notaio per la cessione dello stadio di San Siro dal Comune ai due club milanesi.

L’operazione si è definita per 197 milioni di euro, al netto di uno sconto da 22 milioni legato alle opere di demolizione e bonifica. Adesso vi saranno gli ultimi passaggi burocratici da superare, tra cui la conferenza di servizi, e sullo stadio pendono sette ricorsi.

Atteso a breve un comunicato stampa congiunto da parte delle due società.