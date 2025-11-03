Vicenza, Talarico: "Giana buona squadra, bravi a risolverla nei minuti finali"

Raul Talarico, centrocampista del Vicenza protagonista della vittoria contro la Giana Erminio, ha parlato in conferenza stampa: "Sapevamo la partita che avrebbe nascosto diverse insidie. Loro sono una buona squadra, portavano tanti giocatori in area. Poi siamo riusciti a recuperarla, a risolverla negli ultimi minuti.

Ne abbiamo parlato in spogliatoio, a fine primo tempo è stato detto che la partita dura 90 minuti, quindi non bisogna essere per forza il primo tempo 3-0 ogni volta. Quando la palla è andata sulla destra mi sono buttato e è andata bene, gran palla e sono stato bravo. Adesso sto recuperando da un problema che ho avuto dopo la partita di Trento. Abbiamo tenuto botta, era importante esserci visto anche le condizioni della rosa al centrocampo”