Fattori: "Gli occhi dei calciatori della Fiorentina mi sembrano allucinati"

Sauro Fattori è sempre molto attento alle dinamiche di casa Fiorentina. Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, l'ex giocatore della squadra gigliata, ha descritto così la situazione attuale: "In questo momento io guardo gli occhi dei calciatori e mi sembrano allucinati, anche loro si rendono conto di essere alla mercé. Il Lecce ci fa gol e poi nulla, però la grande partita vista da Di Francesco è una partita normale. Quest'anno Kean è così non è nel suo momento migliore, ma questa è la situazione. Domenica a inizio partita c'era un centrocampo, mentre a metà partita non c'è più, perché viene totalmente cambiato, così dimostri di aver sbagliato tutta la formazione".

Fosse nella Fiorentina, cosa farebbe?

"La società doveva chiamare Pioli e trovare una soluzione, ma Pradè non lo voleva fare. Andandosene ha lasciato la patata bollente in mano a Ferrari e Goretti e secondo me lo ha fatto perché aveva già capito la situazione e se ne è voluto liberare. La Fiorentina ha preso Pioli a 3 milioni, sono tanti soldi, ma se fa male, come ha fatto, lo mandi via. Io lo avevo preannunciato che il 2-2 con il Bologna rimandava solo il problema e ti dico io avrei preferito perdere con il Bologna e vincere con il Lecce perché adesso è quella la nostra lotta, il nostro campionato. La Fiorentina deve mettere a posto la società, perché non c'è né un allenatore né un direttore sportivo, io avevo sentito parlare di Galliani o Maldini e sono dei bei nomi".

Cosa potrebbero portare?

"Intanto sono persone, che nelle dichiarazioni e nelle conferenze hanno peso e ora serve anche questo alla Fiorentina. Adesso sembra che vada Galloppa, in panchiina, con il Mainz, ma che formazione mette, i titolari o le riseve? È una confusione totale".