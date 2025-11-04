...con Costantino Nicoletti

Fiorentina in difficoltà. Stefano Pioli verso l'esonero, si cerca un modo per arrivare alla separazione visto il lauto ingaggio del tecnico per tre stagioni. Il prescelto per sostituirlo è Roberto D'Aversa. Lavori in corso. Ma cosa succede alla Fiorentina? TuttoMercatoWeb.com lo ha chiesto a Costantino Nicoletti, agente toscano da molti anni vicino al mondo viola.

Nicoletti, la Fiorentina non ingrana...

“L’ultimo anno e mezzo si è iniziato a fare un po di calcio, la scelta di Pioli era stata dettata dal fatto che nelle precedenti scelte erano stati presi allenatori esordienti e adesso invece il club aveva provato ad alzare l’asticella. Poi però quest'annata ha messo in evidenza criticità e tossicità all’interno di questo club".

Cioè?

“Joe Barone era il presidente esecutivo. Anche se non era del mestiere, aveva avuto delle difficoltà ma comunque riusciva a gestire. Inutile chiedere l’intervento di Rocco Commisso, anche lui comunque non è un uomo di calcio".

Adesso il prescelto pare sia D'Aversa. E non dovrebbe arrivare un nuovo ds.

“Tutto è legato alla progettualità di questa azienda. Commisso non può certo dire che sta valutando la vendita da due anni.

In ottica futura un direttore blasonato adatto ai viola potrebbe essere Giuntoli oppure Gian Luca Nani. Ma alla Fiorentina ci sono già tre direttori sportivi: Raffaele Rubino, Valentino Angeloni e Roberto Goretti”.

Sono stati fatti errori sul mercato?

“Nel mercato è bravo chi sbaglia meno. Prade però ha riscattato i calciatori che piacevano alla gente. Ha convinto De Gea a rimanere anche se era sul piede di partenza, come Gosens e Kean. Poi è arrivato anche Piccoli. La progettualità c’era”.

Cosa ha sbagliato Pioli?

“Non è entrato nella testa dei calciatori. Forse è arrivato con un atteggiamento pieno di sé. Non si è calato nella dimensione di questa Fiorentina. Poi il suo gioco non mi ha mai entusiasmato. Le ha provate tutte…. Qualcosa non ha funzionato”.

Arriverà, con ogni probabilità, D'Aversa.

"Andrei più su un Luca Gotti che è uno che lavora molto di testa. Serve un traghettatore e poi vedere gli scenari per il futuro”.