Morfeo: "Tra Yildiz e Paz scelgo l'argentino. È più portato alla giocata secca"

Domenico Morfeo, ex fantasista, parla a Tuttosport facendo un confronto tra Yildiz e Nico Paz a pochi giorni dalla sfida tra Juventus e Como: "Da quello che ho visto, posso dire che Nico fisicamente è strutturato e gioca pure per difendere il pallone. Poi bisogna fare caso a una situazione. Nico si gira anche sul piede perno per dribblare. Ma questo non significa che sia superiore a Yildiz. A prescindere, posso dire che sono due calciatori che mi piacciono".

Sollecitato a scegliere tra la genialità di Paz e Yildiz, Morfeo ha risposto di vedere Paz più portato alla giocata secca e al dribbling, sottolineando l'ottimo lavoro che sta svolgendo con il Como. Ha comunque riconosciuto che anche Yildiz sta trovando la sua continuità, avendo segnato di recente anche in Nazionale.

Riguardo al bagaglio di personalità di entrambi, ha affermato che i due giocatori sono stati bravi a dimostrare il loro valore anche con le rispettive Nazionali. Morfeo li ha definiti entrambi giocatori forti che aggiungono qualità a Juventus e Como, cercando di essere il più decisivi possibile.