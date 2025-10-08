TMW Radio Colantuono: "Anche la Roma segnerà tanto. Atalanta, a Juric serve tempo"

Mister Stefano Colantuono a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi del giorno.

Roma, ha parlato Dan Friedkin e ha elogiato Gasperini. Che ne pensa?

"Il bilancio della Roma è più che positivo, lo dicono i numeri. Eravamo abituati ad attacchi strabilianti e difese che prendevano più gol con Gasperini, ora non è così. Tra poco anche la Roma comincerà a segnare tantissimo. Io scelgo Dovbyk".

E un pensiero sull'Atalanta di Juric?

"Difficile dare un giudizio ora, chiunque fosse arrivato avrebbe trovato delle difficoltà. Nove anni di Gasperini sono ingombranti, ci vorrà del tempo. Juric è un suo allievo, ci mette del suo, ma ci vorrà tempo. Però è stata una partenza non malvagia".

Come può uscire dal tunnel Pioli con la Fiorentina?

"Meglio un calendario difficile, sono partite che di solito non sbagliano. Mi dispiace per Pioli, caro amico. Ne sono sicuro, ne verrà fuori. E' un trittico importante che può essere chiave per uscirne fuori. I problemi? Magari di forma di qualche giocatore, tattico, ma mi fa specie perchè Pioli è uno dei più preparati e ha una buona squadra. Hanno tutto per uscirne fuori. Squadra sopravvalutata? Dipende dall'obiettivo, di sicuro per un piazzamento europeo c'è".