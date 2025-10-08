Piccoli: "Alla Fiorentina ho alzato ancora di più il livello. Lavoro per avere spazio in azzurro"

Fra i volti nuovi della Nazionale in ritiro a Coverciano c'è anche Roberto Piccoli, attaccante che in estate si è trasferito alla Fiorentina dal Cagliari. Queste le parole del giocatore ai microfoni di Vivo Azzurro:

"Raggiungere la Nazionale è motivo d'orgoglio per me, ho fatto un bel percorso di crescita. L'anno scorso ho alzato il mio livello e quest'anno ancora di più in una squadra importante come la Fiorentina. Ho fatto un percorso anche con alcuni ragazzi che ho ritrovato qui, il momento più bello è stato l'Europeo Under 19".

Il suo idolo?

"Bobo Vieri, un attaccante eccezionale, è stato il mio modello di gioco".

Le belle parole di Gattuso su di lei?

"Quelle del Ct sono parole veramente importanti. Ora però non devo mollare, ma mantenere i piedi per terra e continuare a lavorare per ritagliarmi sempre più spazio in questa Nazionale".