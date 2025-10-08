Cambiaghi sul Bologna: "Italiano mi ha voluto fortemente. Gli devo tantissimo"

In conferenza stampa dal ritiro della Nazionale italiana a Coverciano, l'esterno del Bologna Nicolò Cambiaghi ha parlato anche del suo percorso di crescita e del rapporto col tecnico rossoblù Vincenzo Italiano:

Quanto devi a Italiano?

"Devo tanto al mister, mi ha voluto fortemente ed è stato molto bravo e paziente nell'aspettarmi. Gli devo tanto, sto riuscendo a mettere in campo le mie qualità grazie alle sue idee innovative e belle. Il gioco del mister si concentra molto sugli esterni".

Vi sentite fortunati a essere qui e perché?

"Nel percorso del calciatore per arrivare a questi livelli servono tante cose. E' un percorso fatto da tanti ostacoli e sacrifici, quindi ci vuole anche un pizzico di fortuna. Non dico che siamo qui per fortuna, ma un pizzico di fortuna ci vuole sempre. Sicuramente ritengo che la fortuna sia presente nel nostro percorso".

Cosa stai curando in zona gol con Italiano?

"Conta tanto il lavoro settimanale, poi ci vuole anche fortuna. Devono incastrarsi diverse cose. Arrivavo da due stagioni in cui segnavo con regolarità, poi c'è stata un'annata un po' più complicata. Lo scorso campionato poi sono rientrato in maniera molto positiva... Il gol di domenica scorsa mi dà una grossa spinta, ancor più serenità, ma il far gol deriva dall'impegno e dalla costanza di far le cose. Ho sempre gestito il tutto con grande tranquillità".