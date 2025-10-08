TMW Radio Fiorentina, Pioli può uscire dal tunnel? Il commento degli opinionisti

La Fiorentina stenta a decollare. La Viola è ancora a secco di vittorie e, visto anche il calendario, le preoccupazioni aumentano. E ci si chiede se Stefano Pioli riuscirà a risollevarla e uscire dal tunnel. Ecco cosa dicono gli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Quando ti ritrovi la Fiorentina a tre punti, c'è qualcosa che non va. Attraverso il gioco non ne esci, perché è ancora troppo fragile. Se piazzi un acuto nelle prossime gare, forse puoi uscirne. Non puoi farlo attraverso il gioco ora. Mi chiedo: può giocare in un altro modo ora? Non lo so".

Stefano Colantuono: "Meglio un calendario difficile, sono partite che di solito non sbagliano. Mi dispiace per Pioli, caro amico. Ne sono sicuro, ne verrà fuori. E' un trittico importante che può essere chiave per uscirne fuori. I problemi? Magari di forma di qualche giocatore, tattico, ma mi fa specie perchè Pioli è uno dei più preparati e ha una buona squadra. Hanno tutto per uscirne fuori. Squadra sopravvalutata? Dipende dall'obiettivo, di sicuro per un piazzamento europeo c'è".

Mauro Milanese: "Siamo abituati a vederla nelle coppe. Nessuno punterebbe su di lei per Scudetto e Champions, questo è un campionato dove chi parte male poi riesce a rifarsi più avanti. Mi dispiace perché Pioli sta cambiando tanto, forse per infortuni e assenze. La partenza è stata lenta, ma ho la sensazione che potrà uscirne".

Paolo Paganini: "Se perde a Milano rischia di essere esonerato. C'è grande fermento a Firenze, è una piazza esigente, però il percorso che sta facendo la Fiorentina non è buono. Il mercato è stato buono, non so cosa abbia inciso finora. Kean senza Palladino non sembra più lui. La società è ambiziosa, poi c'è il campanello d'allarme della rescissione con la Roma di De Rossi, molto amico di Pradè. Il rischio che venga esonerato dopo Milano c'è".

Paolo Pacchioni: "Non è una squadra da bassifondi della classifica. Non so se i problemi siano legati solo a Pioli. Firenze è una piazza difficile, che ti chiede tanto, non sempre ha una squadra all'altezza delle ambizioni. Quest'anno mi sembra migliorata, Pioli ha sempre pazienza, e se ne esce così. La qualità dei giocatori c'è, Pioli è uno di provata esperienza, gli darei ancora un po' di tempo".

Ricky Buscaglia: "Dipende da cosa intendiamo per tunnel. Non vale questa posizione la Fiorentina, è logico. E' una squadra molto forte, gli ha detto male fin dalla prima giornata. Ha bisogno di una scintilla per credere in qualcosa. E' difficile, la scelta più facile è l'esonero sfruttando la sosta e dando la scossa a una squadra molto forte".

Alberto Di Chiara: "E' presto, il campionato poi ti permette con due partite vinte di fila di risollevarti. Con la Roma sei andato avanti e poi non l'hai neanche pareggiata. Potrebbe subentrare un problema psicologico, ma Pioli credo sia preparato a tutto questo. Serve una vittoria in campo per sbloccare la squadra, altrimenti subentra una sorta di psicosi".