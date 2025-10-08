La Lazio ha fissato il prezzo per Castellanos. E Sarri disse: "Preferisco punte che segnino"

Valentin Castellanos non è così sicuro di restare alla Lazio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, se è vero che la corte del Flamengo non lo ha mai fatto vacillare davvero, potrebbe essere diverso il discorso qualora dovesse presentarsi un club europeo dello stesso livello dei biancocelesti. In estate c'erano stati i sondaggi da parte di Villarreal, Real Betis, Nottingham Forest, Everton, Burnley, West Ham e Wolverhampton.

Sarri lo avrebbe volentieri sostituito con Raspadori, ma anche con Oyarzabal o Pio Esposito e per questo darebbe il via libera a una sua cessione qualora arrivasse un'offerta da 30-35 milioni di euro. Ovviamente però vorrebbe un degno sostituto e questo è l'ostacolo da superare: Adam Daghim, pupillo del tecnico, è stato venduto dal Salisburgo al Wolfsburg e così l'allenatore continua a chiedere lo svincolato Lorenzo Insigne.

Il quotidiano riporta alcune delle parole di Sarri durante un clinic a Castiglione della Pescaia: "A Napoli Higuain e Mertens sapevano fare tutto. Venivano incontro, attaccavano la profondità in area. Io voglio gli attaccanti con queste caratteristiche, anche se posso adeguarmi se ho un centravanti come Ciro da 35 gol. Il Taty non ha la rete facile e, con gli esterni di strappo io preferisco punte che segnino".