Nicolussi Caviglia: "Il mio percorso di crescita lo paragono a '2001: Odissea nello spazio'"

Oltre alle qualità da calciatore, di Hans Nicolussi Caviglia piacciono ai tifosi le passioni fuori dal campo che lo avvicinano ad un mondo "normale". Nel corso della sua conferenza stampa a Coverciano con i colori dell'Italia, il centrocampista della Fiorentina ha così parlato dell'argomento:

Da appassionato di cinema c'è un film che accosteresti a questa convocazione?

"E' difficile. Ci sono molti film che mi piacciono, magari il mio percorso posso paragonarlo a '2001: Odissea nello spazio'. Si passano anche momenti difficili, ma poi si riesce ad andare avanti e a ottenere ciò che si vuole".

Come nasce la tua passione per Guccini?

"Credo sia importante avere degli interessi al di fuori del calcio. Avere interessi nella letteratura, nel cinema, mi dà la possibilità di pensare anche ad altro. Mio papà ascoltava Guccini e quindi io l'ho ascoltato fin da piccolo, poi quando sono stato a Torino è nato questo rapporto ed è stato molto bello averlo incontrato".

Gattuso ieri ha detto di volerti vedere dal vivo... Che orgoglio c'è nel portare in Nazionale la Valle d'Aosta?

"E' un grande orgoglio, arrivare da una regione così piccola ed essere in Nazionale. Sono molto contento per le parole del mister, il sale della vita sono la curiosità e la volontà. Il mister ci ha messo la prima, io proverò a metterci la seconda".