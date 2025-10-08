Ternana, Liverani incontra la proprietà: "Colloquio conoscitivo, non trattati obiettivi"

Come si legge su ternananews.it, incontro della nuova proprietà della Ternana con mister Fabio Liverani, questa mattina a Roma, presso Villa Claudia: presenti il patron del club Gian Luigi Rizzo insieme alla presidente Claudia Rizzo e alla signora Laura Melis. Con loro, anche il braccio destro Massimo Ferrero.

Come riferisce Sky Sport, a margine dell'incontro, queste le parole dell'allenatore: "È stato un piacevole incontro, con anche il presidente Ferrero, e anche io, dopo aver conosciuto la presidente Claudia, la mamma, la signora Melis, ho avuto il piacere di conoscere anche patron Rizzo. Ma è stato solo un appuntamento cordiale di conoscenza, non abbiamo parlato di altro. Anche perché era giusto conoscere tutta la proprietà: avevamo una mattinata libera e abbiamo approfittato per questo incontro".

Ricordiamo intanto che ieri è arrivato il deferimento per il club umbro, che rischia anche un -2 in classifica per non aver provveduto, entro la scadenza del 1° agosto, al pagamento di stipendi, incentivi all’esodo e altri compensi. Ma di questo se ne parlerà più avanti. Per cronaca, però, ricordiamo quella che è l'attuale classifica del Girone B di Serie C:

Arezzo 21, Ravenna 21, Ascoli 20, Sambenedettese 14, Ternana 13, Gubbio 13, Campobasso 12, Forlì 12, Pianese 12, Carpi 11, Juventus Next Gen 11, Guidonia Montecelio 10, Pineto 8, Vis Pesaro 8, Pontedera 8, Livorno 7, Torres 5, Bra 5, Perugia 3, Rimini -5

N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti