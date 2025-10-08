Ufficiale
Milan Futuro, primo contratto da professionista per Francesco Domnitei
Francesco Domniței, centrocampista italo-rumeno del Milan, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club rossonero. Il giocatore continuerà il suo percorso in Serie D con il Milan Futuro. Di seguito la nota del club:
"AC Milan comunica che Francesco Domniței ha firmato il suo primo contratto da professionista.
L'attaccante classe 2007 continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".
