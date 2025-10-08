TMW Italia in campo a Coverciano: tutti disponibili in vista dell'Estonia

Secondo giorno di lavoro per la Nazionale nel ritiro di Coverciano, col ct Gennaro Gattuso che prosegue nella preparazione della sfida di sabato contro l'Estonia e, successivamente, quella delicatissima di martedì contro Israele.

Il gruppo a disposizione del commissario tecnico è sceso in campo in questi minuti, con tutti gli effettivi a disposizione. I 23 giocatori di movimento si stanno allenando su un campo, mentre i 4 portieri sono con i preparatori su un altro terreno di gioco. Per le prime indicazioni di formazione servirà attendere le prossime ore, con l'Italia che sarà nuovamente in campo nella giornata di domani e quindi venerdì mattina, prima della partenza per Tallin dove si giocherà la prima delle due sfide.

A partire dalle 18.30, poi, appuntamento al Museo del Calcio di Coverciano dove saranno presenti il ct Gattuso ed il presidente federale Gabriele Gravina.