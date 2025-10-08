Juventus, avanza Ottolini come nuovo ds. Pedro Bratz invece va verso l'Arabia Saudita

Fabrizio Romano vede in Marco Ottolini il profilo ideale per il ruolo di nuovo direttore sportivo della Juventus, a caccia di una pedina ulteriore per arricchire il proprio organigramma nei quadri tecnici. Secondo l'uomo mercato, Ottolini non è l'unico nome sulla lista della Juventus, c'è una shortlist con più nomi, ma il ds del Genoa è il favorito. Alla Juventus c'è già stato ed è certamente un profilo gradito internamente, è un profilo con delle caratteristiche che la Juventus riconosce come giuste.

Per la Juve si era speso anche nome di Rui Pedro Bratz che al Benfica ha fatto un lavoro molto importante negli ultimi anni, il braccio armato di Rui Costa al Benfica, che ha chiuso tante operazioni importanti. Rui Pedro Bratz però non è mai stato realmente in corsa per diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus, aveva un'offerta importante dall'Inghilterra ma ha firmato nei giorni scorsi con l’Al Ahli e quindi la sua carriera continuerà in Arabia Saudita.