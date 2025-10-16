Come sono andati i giocatori del Napoli nella sosta: Hojlund macchina da gol

Sono tanti i calciatori del Napoli protagonisti degli impegni con le rispettive nazionali durante la sosta, ma uno solo ruba la scena a tutti gli altri. I gol sono come il ketchup, ha scritto Rasmus Hojlund sui propri social, e il centravanti danese ha proseguito anche in nazionale il magic Moment di questo inizio di stagione: tre gol e un assist nelle sfide con Bielorussia e Grecia. Ottime notizie per Antonio Conte.

A far sorridere il tecnico salentino è anche il solito Scott McTominay, a segno con la Bielorussia nel secondo impegno della sua Scozia insieme al connazionale Gilmour. Gli italiani rientrano soddisfatti per il doppio successo, 171 minuti senza grandi spunti per KdB con il Belgio. La vera notizia è l’assenza di infortuni: Antonio sarà felice.

Come sono andati i convocati del Napoli nella sosta

Kevin De Bruyne (Belgio): 90’ vs Macedonia del Nord, 81’ vs Galles.

Zambo Anguissa (Camerun): 15’ vs Mauritius, 90’ vs Angola.

Rasmus Hojlund (Danimarca): 77’ vs Bielorussia (2 gol e 1 assist), 70’ vs Grecia (1 gol).

Giovanni Di Lorenzo (Italia): 90’ vs Estonia, 90’ vs Israele.

Alex Meret (Italia): non convocato vs Estonia, in panchina vs Israele.

Leonardo Spinazzola (Italia): 28’ vs Estonia (1 assist), 5’ vs Israele.

Luca Marianucci (Italia U21): 90’ vs Macedonia del Nord U21, 45’ vs Armenia U21.

Elif Elmas (Macedonia del Nord): 90’ vs Belgio, 90’ vs Kazakistan.

Billy Gilmour (Scozia): 32’ vs Grecia, 88’ vs Bielorussia.

Scott McTominay (Scozia): 90’ vs Grecia, 90’ vs Bielorussia (1 gol).