La Juve di Torricelli: "A bocca aperta per Zidane: 'Da che pianeta arriva questo?'"

Nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola l'ex difensore della Juventus, Moreno Torricelli, ha parlato di alcuni ricordi legati al suo arrivo in bianconero.

Queste le sue parole sull'approdo a Torino: "Se ero in soggezione? All’inizio sì, ero un po’ timido. Non era il mio mondo, dovevo abituarmi. Pensi che in tre mesi sono passato da uno stipendio di 2-3 milioni di lire a uno di ottanta", spiega. Su tutti, il primo a impressionarlo fu un campione poi venuto a mancare: "Subivo un po’ la personalità di Vialli" - ammette - ", eravamo arrivati insieme: lui da campione d’Italia con la Samp, io da sconosciuto. Poi, con il tempo, siamo diventati amici. Ricordo che non gli piaceva guidare, quindi lo passavo a prendere tutte le mattine per portarlo al campo. È stato un fratello e un grande capitano".

Come altri hanno già avuto modo di raccontare, Zinedine Zidane riuscì a folgorare tutti dal primo allenamento: "Zizou arrivò più avanti, accompagnato da un po’ di scetticismo da parte di televisioni e giornali. Avevamo ceduto Vialli e Ravanelli e venivamo dalla vittoria della Champions. Io Zidane non lo conoscevo, ma al primo allenamento rimanemmo tutti a bocca aperta. Veronica, due dribbling e via. Apriti cielo. Ci guardammo come a dire: “da che pianeta arriva questo?”".