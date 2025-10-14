Momento d'oro per Hojlund: "Un uomo saggio disse che i gol sono come il ketchup"

Momento da incorniciare per Rasmus Hojlund. Il centravanti del Napoli, quattro reti in sei presenze considerando tutte le competizioni in questo avvio di stagione con la squadra di Antonio Conte, ha trovato la gioia del gol anche in nazionale. Nello specifico, ben tre (più un assist) nelle ultime due gare giocate con la Danimarca, e vinte rispettivamente con il risultato di 6-0 sulla Bielorussia e 3-1 sulla Grecia.

“Come il ketchup”. Per festeggiare il suo periodo d’oro, il centravanti danese, rientrato in Italia dal Manchester United, ha scritto sui social: “Una volta un uomo saggio disse: ‘I gol sono come il ketchup. Una volta che arrivano, continuano ad arrivare’”.

Non è la prima volta che la ketchup theory fa capolino nel calcio. Tra i primi a citarla in Serie A ci fu Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, che nella scorsa stagione raccontò come Thijs Dallinga facesse propria l’idea che, una volta aperto il flusso, i gol non si fermano, proprio come la celebre salsa rossa. Che tra i calciatori sembra avere diversi seguaci. Anche il milanista Youssuf Fofana la usò per parlare di Santi Gimenez e dell’attesa per un suo gol: “Gli attaccanti sono un po’ così, hanno bisogno di fare tanti gol. Il gol è come il ketchup, quando arriva il primo gli altri seguono”. Il primo a parlarne in assoluto, almeno di cui si abbia traccia, fu Gonzalo Higuain, riferendo un consiglio di Ruud Van Nistelrooy: "Ci provi e non ci riesci, ma quando ce la fai arrivano tutti insieme. Come il ketchup". Se lo dicono loro...