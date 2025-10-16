Come sono andati i giocatori del Torino nella sosta: Che Adams ancora in gol
Sono stati nove i calciatori del Torino impegnati con le rispettive nazionali nelle partite giocate durante la sosta del campionato appena concluso. Alla ripresa delle ostilità, Marco Baroni ritrova un Che Adams in forma: lo scozzese, sbloccatosi nell’ultimo turno con la Lazio, ha dato continuità anche in nazionale, trovando la rete nella sfida alla Bielorussia.
A segno anche Ilkhan contro la Lituania Under 21, doppio impegno da titolare per l’albanese Kristjan Asllani. Sorride l’uruguaiano Franco Israel: reti bianche nei 90 minuti con l’Uzbekistan per il portiere del Toro.
Come sono andati i convocati del Torino nella sosta
Kristjan Asllani (Albania): 90’ vs Serbia, 90’ vs Giordania.
Guillermo Maripan (Cile): in panchina vs Perù.
Gvidas Gineitis (Lituania): 90’ vs Finlandia, 90’ vs Polonia.
Adam Masina (Marocco): 90’ vs Bahrain, 26’ vs Congo.
Marcus Pedersen (Norvegia): in panchina vs Israele, 64’ vs Nuova Zelanda.
Che Adams (Scozia): 83’ vs Grecia, 88’ vs Bielorussia (1 gol).
Alieu Njie (Svezia U21): 62’ vs Italia U21, 68’ vs Polonia U21.
Emirhan Ilkhan (Turchia U21): 90’ vs Lituania U21 (1 gol), 90’ vs Ungheria U21.
Franco Israel (Uruguay): in panchina vs Repubblica Dominicana, 90’ vs Uzbekistan (clean sheet).
