Il Parma ora ha un Cremaschi in più: "Grato al ct USA per l'opportunità dei Mondiali U20"

Benjamin Cremaschi ha scritto un post sui social a qualche giorno dall'eliminazione dal Mondiale U20 con i suoi Stati Uniti contro il Marocco. Il centrocampista è stato tra i grandi protagonisti del torneo, risultando decisivo nella sfida contro l'Italia agli ottavi di finale, dove ha realizzato una doppietta. Ecco le sue parole:

"Non è il risultato a cui puntavamo, ma estremamente orgogliosi del cuore, della lotta e della dedizione che questo gruppo ha lasciato in campo ogni giorno. Sono molto grato a Marko Mitrovic e allo staff dell'allenatore degli USA U20 per l'opportunità di guidare questo incredibile gruppo, nonché per l'instancabile supporto per tutto il torneo. E infine, grazie alla mia famiglia e ai miei amici per avermi accompagnato da vicino o da lontano, incondizionatamente".

Prelevato dall'Inter Miami, Cremaschi non ha ancora avuto modo di esordire in Serie A, limitandosi a due panchine contro Cagliari e Cremonese, prima di rispondere alla chiamata della sua Nazionale per il torneo in Cile.