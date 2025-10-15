Il Parma riabbraccia Cremaschi: il centrocampista è arruolabile per il match contro il Genoa
TUTTO mercato WEB
Il Parma è tornato ad allenarsi oggi in vista del match contro il Genoa in programma nel weekend. Secondo quanto riportato da ParmaLive.com, la squadra si è allenata al mattino e lo farà anche nel pomeriggio: arrivano buone notizie da Benjamin Cremaschi, centrocampista classe 2005 reduce dal Mondiale Under 20, che è rientrato in gruppo dopo l'eliminazione ai quarti di finale della competizione.
Quello che interessa a Cuesta è che il calciatore è già arruolabile potenzialmente per il match contro i liguri. Nel torneo in Cile, il classe 2005 ha collezionato 5 presenze, tutte da capitano, nelle quali ha segnato 5 gol, 3 dei quali all'esordio contro la Nuova Caledonia e 2 contro l'Italia negli ottavi di finale.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Le iperboli su Pio, le cantonate su Donnarumma, l’insegnamento di Gattuso, la missione di Tudor, gli esempi Bremer e Leao, la benedizione Baldini. E le voci australiane su Milan-Como
Le più lette
2 Le iperboli su Pio, le cantonate su Donnarumma, l’insegnamento di Gattuso, la missione di Tudor, gli esempi Bremer e Leao, la benedizione Baldini. E le voci australiane su Milan-Como
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile