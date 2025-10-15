Il Parma riabbraccia Cremaschi: il centrocampista è arruolabile per il match contro il Genoa

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi in vista del match contro il Genoa in programma nel weekend. Secondo quanto riportato da ParmaLive.com, la squadra si è allenata al mattino e lo farà anche nel pomeriggio: arrivano buone notizie da Benjamin Cremaschi, centrocampista classe 2005 reduce dal Mondiale Under 20, che è rientrato in gruppo dopo l'eliminazione ai quarti di finale della competizione.

Quello che interessa a Cuesta è che il calciatore è già arruolabile potenzialmente per il match contro i liguri. Nel torneo in Cile, il classe 2005 ha collezionato 5 presenze, tutte da capitano, nelle quali ha segnato 5 gol, 3 dei quali all'esordio contro la Nuova Caledonia e 2 contro l'Italia negli ottavi di finale.